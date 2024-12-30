Bir Dönem Sona Eriyor: İlkokulda Artık Karne Verilmeyecek! İşte Yeni Uygulama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılı biterken kritik açıklamalarda bulundu. Sıralamaları değiştiği için atanamayan öğretmenlere tepki gösteren Tekin, fenomen öğretmenler için de yeni uygulamaları hayata geçireceklerini açıkladı. İlkokullarda da bir dönemin sona erdiğini bildiren Tekin, artık karne dağıtılmayacağını söyledi.

KARNE UYGULAMASI SONA ERİYOR

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, Tekin, "Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"MÜLAKATTA ADALETSİZLİK YOK"

Mülakatta adaletsizlik yapıldığını ve sıralamaları değiştiği için atanamadıklarını söyleyen öğretmenlere tepki gösteren Bakan Tekin, "Ben bu arkadaşlarla sohbet ediyorum. Diyorum onlara 'Sana bir haksızlık varsa hemen şikâyetini yap, gereğini yapalım' diye... 'Yok bana yapılmadı ama başka ilde bir arkadaşa daha yüksek bir not verildi' deniliyor. Tamam da mülakat bu ama. Şimdi burada komisyonlar arası adaletsizlik diye tanımlanabilecek bir şey yok." dedi.

FENOMEN ÖĞRETMENLER

Sosyal medyada öğrencilerini paylaşan öğretmenler hakkında çokça şikayet geldiğini söyleyen Tekin, "Velileri ve öğrenciyi rencide, rahatsız edecek uygulamalara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Çünkü CİMER üzerinden bu türden çok şikâyet geliyor bize. Bu sınırı iyi korumak lazım. Bununla ilgili uygulamaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi