Vize Mağduru Türk Öğrencilerin Sayısı 900'ü Aştı: Yasal İşlem Süresi de İhlal Ediliyor

İtalya'daki üniversitelerde eğitim hakkı elde etmelerine rağmen vize alamadıkları için bu haktan yararlanamayan öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. İtalyan makamları tarafından mağdur edilen öğrenci sayısının 900'ü aştığı belirtiliyor.

Mağduriyetleri ile ilgili yardım talep eden öğrenci ve velileri, İstanbul ve İzmir’deki konsolosluk binalarının önünde protesto gösterileri düzenledi. İstanbul Beyoğlu’ndaki İtalyan Konsolosluğu önünde toplanan öğrenciler, konsolosluk önüne siyah çelenk bıraktı.

OKUL BEKLİYOR, VİZE ÇIKMIYOR

Boğaziçi Üniversitesi'nin Makine bölümünden 2023 yılında mezun olan Yiğithan Köse (25), İtalya'da bir üniversiteden kabul aldığını ancak vize engeline takıldığını anlattı.

3 vize başvurusunun üçünün de reddedildiğini anlatan Köse şöyle konuştu:

"1 sene kadar Türkiye'de çalıştıktan sonra eşimle beraber yurt dışında ağırlıklı olarak master programları yapmaya başladık. İtalya'da bir üniversiteden kabul aldık ve birlikte buraya gitmeye karar verdik. Okulla olan süreç sıkıntısız geçti ama biz de vize engeline takıldık. Eşimle beraber yazın başından beri toplamda 3 vize başvurusu yaptık, üçü de reddedildi. Ön ret mektubunda finansal yetersizlik olmaması için konsolosluğun hesabımızda 10 bin 800 euro görmek istediği söylendi. Sonraki başvurumda çok daha üzerindeki miktarları hesabımda gösterdim. İki başvurumdan da red aldım. Burada genel problem, iltica riski veya maddi yetersizlik olmamasına rağmen 'iltica ve finansal güvensizlik' denilerek açıklama yapılmadan reddedilmesi.

HEM İSİM HEM OKUL YANLIŞ YAZILMIŞ

Tarafıma gelen red mektubundaki özensizlik de cabası. İsmim yanlış yazılmış, başvurduğum tarih mektupta doğru değil, başvurduğum okul da yanlış yazılmış. Bir enteresan şey de red mektubunda daha önce dil eğitimi almadığım öne sürülerek başvurumun şüpheli değerlendirildiği yazıyor. İltica riski bahane edildi ama ortada bir iltica yok. Başvurumda eğitimimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönüp işime devam edeceğimi belirtmiştim. Red mektubu da özensiz ve yazım hatalarıyla dolu."

'AYRIMCILIK NEDENİYLE EĞİTİME BAŞLAYAMIYORUM'

İtalya'da eğitim hakkı kazanan fakat vize engeli ile karşılaşan Göktürk İşcan (21) ise "Bologna Üniversitesi'ne, İtalya'da gerçekleştirilen mühendislik sınavını başarıyla geçerek kabul edildim. Yaklaşık bir yıldır bu sınavlara hazırlanıyordum ve Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almama rağmen Bologna Üniversitesi'nden kabul aldıktan sonra okulumu dondurma kararı verdim. Bologna Üniversitesi, akademik itibarı açısından İtalya'nın en iyi üniversitesi olmasının yanı sıra dünyanın en köklü üniversitelerinden biridir. İtalya İstanbul Konsolosluğu'nda aylardır bekliyoruz. Ayrımcı tutumlar nedeniyle eğitimime başlayamıyorum" dedi.

'YASAL İŞLEM SÜRESİ İHLAL EDİLİYOR'

İşcan, başvurular için uygulanan 90 günlük yasal işlem süresinin ihlal edildiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Bu sorun, yalnızca benim değil, birçok Türk öğrencinin hayatını olumsuz etkileyen ciddi bir mağduriyet haline geldi. Türk öğrenciler olarak, vizelerimizin sebepsiz yere reddedilmesi veya aylarca sonuçlanmaması nedeniyle eğitim hayallerimiz ve geleceğimiz ciddi bir tehdit altında. Başvurularımız, 90 günlük yasal işlem süresi açıkça ihlal edilerek aylarca bekletilmekte ve okul kayıt süreleri geçtikten sonra 'Biz vize verecektik ama kaydınız silinmiş' gibi yanıltıcı açıklamalar yapılmaktadır. Bu etik dışı uygulamalar, öğrencilerin emeklerini hiçe saymakta ve onların eğitim hayallerini mahvetmektedir. Diğer ülke vatandaşları için vize süreçleri sorunsuz şekilde ilerlerken, biz Türk öğrenciler yalnızca kimliğimiz nedeniyle ayrımcılığa uğruyoruz.

Bu durum hem kişisel hem de toplumsal olarak kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Eğitimin geleceğimiz için ne kadar hayati olduğunu düşündüğümüzde, bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için acil müdahale gerekmektedir."

Kaynak: Sabah