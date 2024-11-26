Kar Tatili Uzadı: İşte Bugün Okulların Tatil Olduğu İller!

Soğuk hava ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alırken kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının devam ettiği ve buzlanma tehlikesinin görüldüğü yerlerde eğitime ara verildi.

Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler

ERZİNCAN: Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS: Sivas'ta 26 Kasım Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

NİĞDE: Gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

ÇANKIRI: Çankırı Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı.

TRABZON: Araklı'da Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu; Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime; Maçka'da Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime; Yomra'da kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında eğitime ara verildi.

KASTAMONU: Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçesinde eğitime tüm kademelerde 26 Kasım Salı gününü kapsayacak şekilde, bir gün ara verildi. Merkez, Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya ilçelerinde ise taşımalı eğiteme bir gün ara verildiği duyuruldu.

BAYBURT: Bayburt'ta 26 Kasım Salı günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

SAMSUN: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. İlkadım ilçesi hariç diğer ilçelerde bazı okullara 1 gün süreyle kar tatili verildi.

ERZURUM: Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verildi.

KARABÜK: Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

TOKAT: Köylerden ve beldelerden taşımalı eğitim yolu ile okullara erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL: Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki kar tatili bir gün daha uzatılırken, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ORDU: Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

BOLU: Bolu’da 2 gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 75 santimetreyi aştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 daha tatil edildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an Kursları dahil) 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

ARTVİN: Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ardanuç, Yusufeli, Şavşat ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 26 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kararın, olası ulaşım aksaklıkları ve öğrencilerin güvenliğini sağlama amacıyla alındığı ifade edildi.

YOZGAT: Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle tedbirler alınırken aynı zamanda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı.

MALATYA: Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime devam edeceği belirtilirken, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde ise eğitim ve öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.

ÇORUM: Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının gün boyu devam etmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.