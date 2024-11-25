Sayı Giderek Artıyor, O İllerde de Okullar Tatil

Soğuk hava dalgası Türkiye’yi esir alırken, birçok ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı illerde eğitim ve öğretime yarın da ara verildi.

BAYBURT

Bayburt’ta kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğuna dikkat çekerek, yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceğini ifade etti.

Açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

ADANA-TUFANBEYLİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, 2 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 26 Kasım tarihinde 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Fatsa ilçemizin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan, Ünye ilçemizin ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz, Erenyurt mahallelerinde bulunan resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.