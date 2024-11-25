Türkiye Kara Kışın Etkisi Altında! İstanbul İçin Ürküten Açıklama: Sanki 1 Ay Öteden Gidiyoruz

“İSTANBUL İÇİN SOĞUK HAVAYI KASIMDA YAŞADIK”

Kış ayını gerçek anlamda hissetmeye başlayan iller için uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Sıcaklığın 17 dereceden 9 dereceye düştüğü İstanbul için de uyarı yapan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, “Batıda güneş açtı. Bugünden sonra kar yok yağmur yok, İstanbul'da kış güneşi görülecek. İstanbul'da kar beklentisine gelince böyle bir soğuk hava dalgası aralık ayının ilk günleri görünüyor ama bu sefer yine bence Bolu, Ankara ve Batı Karadeniz etkilenecek bu kar yağışından. Ama şunu söyleyebiliriz İstanbul için aralık sonundaki kadar soğuk olan havayı biz kasımda yaşadık. Sanki 1 ay öteden gidiyoruz. Dolayısıyla kış için acele etmeyelim daha soğuk günler olacak gibi görünüyor” dedi.