Türkiye Kara Kışın Etkisi Altında! İstanbul İçin Ürküten Açıklama: Sanki 1 Ay Öteden Gidiyoruz
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı sonrası dondurucu soğukların ne kadar süreceğini açıkladı. Öztel İstanbul içinde önemli uyarılar yaptı. İşte Türkiye’yi buz kestiren soğukların ayrılacağı o tarih…
Kaynak: HaberTürk
Meteoroloji’nin günler öncesinde uyarılar yaptığı kar yağış yurdun büyük bir kısmında etkisini göstermeye başladı. AKOM’un İstanbul için yaptığı cumartesi uyarısının ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüldü.
Yoğun kar yağışı sonrasında Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 787 kişi yolda, 5 çoban dağda mahsur kaldı. Çobanlardan ve mahsur kalan vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu kapandı. 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde yoğun kar nedeniyle 300 koyun ve 50 keçi arazide mahsur kaldı. Koyun ve keçilerin bir kısmı soğuktan donarak telef oldu. Eğitim ve öğretime 1 gün ara verilen Karabük’ün Eflani ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
“İSTANBUL İÇİN SOĞUK HAVAYI KASIMDA YAŞADIK”
Kış ayını gerçek anlamda hissetmeye başlayan iller için uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Sıcaklığın 17 dereceden 9 dereceye düştüğü İstanbul için de uyarı yapan Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, “Batıda güneş açtı. Bugünden sonra kar yok yağmur yok, İstanbul'da kış güneşi görülecek. İstanbul'da kar beklentisine gelince böyle bir soğuk hava dalgası aralık ayının ilk günleri görünüyor ama bu sefer yine bence Bolu, Ankara ve Batı Karadeniz etkilenecek bu kar yağışından. Ama şunu söyleyebiliriz İstanbul için aralık sonundaki kadar soğuk olan havayı biz kasımda yaşadık. Sanki 1 ay öteden gidiyoruz. Dolayısıyla kış için acele etmeyelim daha soğuk günler olacak gibi görünüyor” dedi.
“DOĞU’DA KAR YAĞIŞI 3 GÜN DAHA SÜRECEK”
“Dondurucu havalar ne kadar sürecek?” sorusunu da yanıtlayan Öztel, şunları söyledi: Çok önemli bir soğuk hava dalgasının içine girdik. Yollarda keyfi amaçla bulunmamamız lazım. Tahminlerimize göre Kayseri ve Sivas'a kuvvetli kar yağışı geliyor. Yarım metrelik bir kar yağışı görüntüsü bekliyoruz. Erzincan ve Malatya bu geceyi düne göre daha sakin geçirecek. Meteoroloji haritalarında Doğu Anadolu'yu gösteren yeşil alanlar hep kar yağışı demek. Bu kar yağışı 3 gün daha sürecek. Bu gece Bolu'da tekrar kar görünüyor.
“ADANA VE KAR, NASIL YAN YANA GELEBİLİR?”
“Ankara'da da 3-4 ilçede yarın sabah kar örtüsü olabilir” diye belirten Öztel “Başkentte okul tatili olursa kısmi olabilir bana göre. Adana'nın bile kar yağışından dolayı tatil olan yeri var. Adana ve kar, iki kelime nasıl yan yana gelebilir?” diyerek hava durumuna dikkat çekti.