Eğitime Kar Engeli! Valiliklerden Art Arda Tatil Haberleri Geliyor

Meteoroloji soğuk hava dalgasına karşı pek çok kenti uyardı. Yurdun geneli ise beyaza büründü. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler için tatil haberleri peş peşe geldi.

16 ilin valiliklerinden ve 16 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları engellemek amacı ile okulların 1 gün süreli tatil edildiği bildirildi. Kar tatilinin kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personeli de kapsadığı valilik ve kaymakamlıkların açıklamalarında bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Tokat, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu ve Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullar tatil ilan edildi.

NEVŞEHİR, KAYSERİ VE NİĞDE

Nevşehir, Kayseri ve Niğde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

ADANA

Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim- öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Duyuruda, "İlimiz genelinde 25 Kasım 2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de aynı tarihte bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

BAYBURT

Bayburt Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BOLU

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

KARAMAN

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25/11/2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi üzerine valilik okulları 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

MALATYA

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimizde devam eden kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle, ulaşımda meydana gelen olumsuzluklar değerlendirilerek yarın (Pazartesi) il genelinde eğitime 1 (bir) gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.