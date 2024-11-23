20 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı: Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır? İşte Cevabı...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçları açıkladı. Sonuçlar e Devlet üzerinden erişime açıldı.

MEB tarafından yapılan duyuruda, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçların açıklandığı ve öğretmenlerin kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak https://pbs.meb.gov.tr/ adresinden sonuçları öğrenebileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA