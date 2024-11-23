20 Bin Öğretmen Ataması Sonuçları Açıklandı: Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır? İşte Cevabı...
20 bin öğretmen ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara "e-devlet"ten ulaşılabilecek. İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçları açıkladı. Sonuçlar e Devlet üzerinden erişime açıldı.
MEB tarafından yapılan duyuruda, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin sonuçların açıklandığı ve öğretmenlerin kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak https://pbs.meb.gov.tr/ adresinden sonuçları öğrenebileceği belirtildi.
Kaynak: ANKA
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