Öğretmen Atamalarında Tercih Süresi Bugün Sona Eriyor

MEB tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama tercihlerinde sona gelindi. 20 bin öğretmen alımı için yapılacak tercihlerin süresi bugün 16.00'da sona erecek.

Öğretmen Atamalarında Tercih Süresi Bugün Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİ SONLANDI

28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca incelenmişti.

Öğretmen Atamalarında Tercih Süresi Bugün Sona Eriyor - Resim : 1

TERCİH İÇİN BUGÜN SON GÜN

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor.

Öğretmen Atamalarında Tercih Süresi Bugün Sona Eriyor - Resim : 2

SONUÇLAR 23 KASIM’DA AÇIKLANACAK

MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

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Kaynak: AA

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