Öğretmen Atamalarında Tercih Süresi Bugün Sona Eriyor
MEB tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama tercihlerinde sona gelindi. 20 bin öğretmen alımı için yapılacak tercihlerin süresi bugün 16.00'da sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.
SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİ SONLANDI
28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca incelenmişti.
TERCİH İÇİN BUGÜN SON GÜN
Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor.
SONUÇLAR 23 KASIM’DA AÇIKLANACAK
MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.
Kaynak: AA