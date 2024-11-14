Öğretmenler Dikkat! Bakan Açıkladı, Atamalarda Tercih Dönemi Başlıyor

100 binlerce ataması yapılmayan öğretmenin merakla beklediği atama dönemi başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı sürecin başladığını duyurdu.

Duyuruya göre, başvuru süresi 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.30'da sona erecek.

Bakan Tekin, kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacağını belirtti.

📌20 Bin Öğretmen Atamamız için Tercih Sürecimiz Başlıyor!



Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, öğretmen adaylarımızın tercih ekranında yer alacaktır. Tercih başvuru süreci 20 Kasım saat 16:00'da sona erecektir.



Öğretmen adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını…