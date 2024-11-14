Öğretmenler Dikkat! Bakan Açıkladı, Atamalarda Tercih Dönemi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Tercih başvuru sürecinin 20 Kasım saat 16:30'da tamamlanacağı belirtildi.

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Öğretmenler Dikkat! Bakan Açıkladı, Atamalarda Tercih Dönemi Başlıyor

100 binlerce ataması yapılmayan öğretmenin merakla beklediği atama dönemi başlıyor.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 bin sözleşmeli öğretmenin atanacağı sürecin başladığını duyurdu.

Duyuruya göre, başvuru süresi 20 Kasım 2024 tarihinde saat 16.30'da sona erecek.

Bakan Tekin, kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların öğretmen adaylarının tercih ekranında yer alacağını belirtti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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