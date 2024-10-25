Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Açıklandı!

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, adayların, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden bugün saat 22.00 itibarıyla öğrenebilecekleri aktarıldı.

Adayların, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim-1 Kasım arasında bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabileceklerine vurgu yapılan açıklamada, sonuçlara ilişkin itirazların, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım'da sonuçlandırılacağı ifade edildi.

ATAMA SONUÇLARI 23 KASIM'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.