YDS Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ayrıntılar...
ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
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