YDS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

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YDS Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

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