Marketten Alınan Kek Öğrencileri Hastanelik Etti

Çorum'da 12 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocukların, marketten aldıkları keki yedikten sonra fenalaştıkları ortaya çıktı.

Marketten Alınan Kek Öğrencileri Hastanelik Etti

Çorum'un Kargı ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, okulun yakınlarındaki bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı şikayetlerini öğretmenlerine bildiren 12 öğrenci, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Orada tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay da hastaneye giderek, öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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