Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İlçe merkezine doğru ilerleyen Mehmet Ö. kontrolündeki 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araç, Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde bir anda alevler içinde kaldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yan yola çekerek araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşlar da araçtaki yangına, yangın tüpleriyle müdahale etti.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı - Resim : 1

İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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