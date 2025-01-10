Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

İlçe merkezine doğru ilerleyen Mehmet Ö. kontrolündeki 48 AEU 028 plakalı hafif ticari araç, Torba Mahallesi Kaynar mevkiinde bir anda alevler içinde kaldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yan yola çekerek araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşlar da araçtaki yangına, yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbarın ardından itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA