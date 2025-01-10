Türk Edebiyatı’nın Usta İsmi Selim İleri’ye Acı Veda, ‘Kitapları Çok Okundu, Çok Sevildi’

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, durumunun ağırlaşması sonrasında İstanbul’da vefat etti.

75 yaşında hayata gözlerini yuman usta isim için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selim İleri'nin yeğeni Ferhat Nutku, İleri'nin yakınları, sevenleri ve çok sayıda isim katıldı.

AİLE KABRİSTANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

AKM'de düzenlenen törenin ardından, Vaniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Selim İleri Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

"Destan Gönüller", "Yaşarken ve Ölürken", "Kırık Deniz Kabukları" ve "İstanbul'un Sandık Odası" gibi eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan İleri’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

“HER ZAMAN SEVGİLİ DOSTUM OLARAK KALACAK”

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, usta yazar için şunları söyledi: Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları da çok okundu, çok sevildi. O her zaman benim sevgili dostum olarak kalbimde kalacak.

Kaynak: AA-DHA