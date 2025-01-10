Adıyaman'daki Feci Kazada Can Veren 5 Kişi Son Yolculuklarına Uğurlandı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Gölbası-Adıyaman kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Arif Berk yönetimindeki 02 FY 359 plakalı akaryakıt tankeri ile Mahmut Hamurcu yönetimindeki 27 GG 300 plakalı otomobil çarpıştı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine kaza bölgesine ulaşan sağlık görevlileri, Mahmut Hamurcu (41), Zeliha Hamurcu (65) ve Sevim Atlı'nın (45) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan Filiz Atlı (43), Abdulsamet Atlı (4), Hanifi Atlı ve Havva Bilgin ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ YARALI DA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Filiz Atlı ve Abdulsamet Atlı da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hanifi Atlı ve Havva Bilgin'in tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.Ölen 5 kişi için Yeni Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye AKP Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Mustafa Alkayış ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Yakınlarının cenazede uzun süre gözyaşı döktüğü 5 kişi, namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA