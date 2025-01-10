Karaman'da Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı

Karaman'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından Karaman-Konya kara yolu ulaşıma kapandı.

Son Güncelleme:

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisi ve buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüs iki ayrı şeritte zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Karaman'da Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı - Resim : 1

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, Polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Karaman-Konya kara yolu gidiş ve geliş yönüne trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ederken, karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması başlattı.

17 Yaşındaki Motosikletlinin Acı Ölümü! Ölümü Hissedercesine Yazdığı Not Yürek Burktu17 Yaşındaki Motosikletlinin Acı Ölümü! Ölümü Hissedercesine Yazdığı Not Yürek BurktuGüncel
Tekirdağ'da Feci Kaza: 6 Kişi YaralandıTekirdağ'da Feci Kaza: 6 Kişi YaralandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman Trafik kazası
Son Güncelleme:
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor İtalyan Şeflerin Makarna Hazırlarken Denediği Lezzet Tüyosu: 2 Kat Lezzetli Oluyor
Poligonda Dehşet Anları: İntihara Kalkıştı, Kendisiyle Birlikte Eğitmeni de Vurdu Silahı Aldı, Peş Peşe Tetiği Çekti
Malatya'da İşçi Servisi Devrildi! Biri Ağır 17 Yaralı Malatya'da İşçi Servisi Devrildi! Biri Ağır 17 Yaralı
İktidara Yakın Gazete Yazdı, 40 Dakikalık Zirvede 'Öcalan' Detayı 40 Dakikalık Zirvede 'Öcalan' Detayı
İstanbul'da Sahte İçki Dehşeti: 2024'te 48 Kişi Hayatını Kaybetti İstanbul'da Sahte İçki Dehşeti! 48 Kişi Hayatını Kaybetti