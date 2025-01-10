Karaman'da Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sisi ve buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden 6 otomobil, 3 tır, 3 tanker ve 1 midibüs iki ayrı şeritte zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, Polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle Karaman-Konya kara yolu gidiş ve geliş yönüne trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar devam ederken, karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: İHA