Otobanda Makas Atmaya Çalışınca Kaza Yaptı, O Anlar Kamerada

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde TEM Otoyolu'nda bir sürücü, otomobiliyle makas atarak ilerlerken kaza yaptı. Bu anlar bir başka aracın kamerasına kaydedildi.

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Olay, saat 04.50 civarında TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki sürücü, iki araç arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak savruldu.

Otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza, otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobanda Makas Atmaya Çalışınca Kaza Yaptı, O Anlar Kamerada - Resim : 1

Kaynak: DHA

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