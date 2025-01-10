Otobanda Makas Atmaya Çalışınca Kaza Yaptı, O Anlar Kamerada

Olay, saat 04.50 civarında TEM Otoyolu'nun Ataşehir mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki sürücü, iki araç arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Ancak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak savruldu.

Otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Yaşanan kaza, otoyolda ilerleyen bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA