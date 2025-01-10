26 İlde Milyonluk Vurgun... Kombi Dolandırıcılarına Dikkat!

"Kombi bakımı kampanyası" bahanesiyle 26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandıran 4 kişi tutuklandı. Şahısların bu dolandırıcılıktan 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettikleri öğrenildi.

26 İlde Milyonluk Vurgun... Kombi Dolandırıcılarına Dikkat!

Bir süredir dolandırıcılık vakalarında artış görülürken, dolandırıcıların farklı yöntemleri de vatandaşın daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Son olarak Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla kendilerine ulaşarak "kombi bakımı kampanyası" yaptıklarını belirten kişilerce dolandırıldıklarını iddia eden 3 mağdurun şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu dolandırıcıların Türkiye genelinde faaliyet gösterdiklerini, iller arasında sürekli hareket halinde bulunduklarını, aradıkları vatandaşları ikna ettiklerini, inandırıcı olması için yetkili servis kıyafetleri kullandıklarını, bakım için ikamete geldiklerinde ise farklı arızalar göstererek tamirat ve parça değişimi bahanesiyle sahte fatura düzenleyip yüksek miktarda para aldıklarını belirledi.

26 İlde Milyonluk Vurgun... Kombi Dolandırıcılarına Dikkat! - Resim : 1

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kimlikleri belirlenen şüphelileri takip eden polisler, L.D. ve D.A'yı servis yeleği, alet çantaları ile kent merkezinde bir vatandaşı dolandırmak üzereyken suçüstü yakaladı. Bu kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Y.V. ve M.G. de bir araçla kentten kaçmaya çalışırken kovalamacayla Kervansaray Mahallesi'nde gözaltına alındı.

26 ilde 150'ye yakın kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Kırşehir'de gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kırşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

26 İlde Milyonluk Vurgun... Kombi Dolandırıcılarına Dikkat! - Resim : 2

110'DAN FAZLA SUÇ KAYDI

Zanlıların Kırşehir'in yanı sıra daha önce Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Karabük, Aydın, Afyonkarahisar, Sinop, Amasya, Bartın, Kırıkkale, Çanakkale, Antalya, Manisa, Denizli, Burdur, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Uşak, Muğla, Aksaray, Bilecik, Giresun ve Çankırı olmak üzere 26 ilde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri, 1,5 milyon liranın üzerinde gelir elde ettiklerini belirledi.

Şüphelilerin 110'dan fazla suç kaydı olduğu tespit edildi.

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Kaynak: AA

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