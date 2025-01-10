Sahte İlan ve Şantajla 190 Milyon Liralık Dev Vurgun, Çete Çökertildi

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde internet üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı, bungalov ev kiralama ve şantaj gibi yöntemlerle gerçekleştirilen "nitelikli dolandırıcılık" suçunu araştırdı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin, 150 kişiden toplamda 190 milyon 965 bin TL dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

Bu tespitlerin ardından Mersin, Adana, Şanlıurfa, Ankara, Bitlis, Gaziantep, Kütahya, Samsun, Hatay ve Malatya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 3 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, Mersin'e getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 11 kişinin tutuklanmasına, 3 kişinin ise ev hapsi cezası almasına karar verdi. Geriye kalan 13 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA