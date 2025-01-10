250 Bin TL'lik Kablo Çalan Hırsızlar Yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Engelsiz Yaşam Merkezi şantiyesinden 250 bin TL değerinde kablo çalan üç şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

250 Bin TL'lik Kablo Çalan Hırsızlar Yakalandı

Baklaköy Mahallesi’nde inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi şantiyesinde yaklaşık 250 bin TL değerinde 40 top 2,5 mm topraklama bakır kablo, 2 adet CAD6 1500 metre makara bakır kablo, 335+16 NYY 26 metre ana besleme nebakır kablo malzemelerin gece saatlerinde çalındığı ihbar edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince muhtemel kaçış güzergahlarda yapılan görüntü incelemesi ve detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayını M.Ç, N.Ç. ve C.D. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Çalınan malzemeler İncirliova ilçesinde bir hurdacıda bulunarak sahibine teslim edildi. M.Ç., N.Ç. ve C.D. isimli şüpheliler aynı gün yakalanarak işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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