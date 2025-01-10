AKOM'dan İstanbul'a Son Dakika Uyarısı: Cumartesi Başlayacak Günlerce Sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak” ifadelerini kullandı.

CUMARTESİYE DİKKAT

AKOM’un açıklamasının devamında ise yarın akşamdan itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yoğun yağışlı günler yaşanacağına dikkat çekildi.

GÜN GÜN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Haftalık tahmin ise, “11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece,

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece,

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece,

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek” şeklinde açıklandı.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLABİLİR

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA