Edirne'de Tren Arızası Trafiği Durdurdu
Edirne'de yük treninin Tunca Köprüsü hemzemin geçidinde arızalanması nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süre kesintiye uğradı. Kapıkule'den Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden trenin arızası, köprüye geçiş yapmak isteyen araçların yoğunluğuna neden oldu.
Kapıkule Gar Gümrüğü'nden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden yük treni, Tunca Köprüsü hemzemin geçidinde arızalandı. Tunca Köprüsü üzerinden Meriç Köprüsü'ne ve Karaağaç Mahallesi'ne ulaşılan hemzemin geçidin kapanması nedeniyle köprüden geçmek için gelenlerin araçları yoğunluk oluşturdu.
Sürücülerden bir kısmı mahalleye, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden geçerek ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lokomotifteki arıza giderildi, yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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