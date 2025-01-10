Edirne'de Tren Arızası Trafiği Durdurdu

Kapıkule Gar Gümrüğü'nden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden yük treni, Tunca Köprüsü hemzemin geçidinde arızalandı. Tunca Köprüsü üzerinden Meriç Köprüsü'ne ve Karaağaç Mahallesi'ne ulaşılan hemzemin geçidin kapanması nedeniyle köprüden geçmek için gelenlerin araçları yoğunluk oluşturdu.

Sürücülerden bir kısmı mahalleye, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden geçerek ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lokomotifteki arıza giderildi, yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA