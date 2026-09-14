11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'SOKAKLAR GÜVENDE' operasyonlarında; Volkan Reçber, Daltonlar, Şapkalılar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerine mensup 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, sokaklardaki huzur ortamını tesis etmek amacıyla bu sabah dev bir operasyona imza attı.

Yeni nesil suç örgütleri ve onların oluşturduğu illegal sisteme yönelik düzenlenen "SOKAKLAR GÜVENDE" operasyonu kapsamında, lider kadrolar ve tetikçi ağları ablukaya alındı. İstanbul merkezli yürütülen operasyon; Ankara, İzmir, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Sakarya, Adana, Bolu ve Tekirdağ olmak üzere toplam 11 farklı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

4 BÜYÜK MAFYA YAPILANMASI AYNI ANDA ÇÖKERTİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen şafak baskınlarında, yeraltı dünyasının bilinen çetelerine darbe indirildi:

  • Volkan Reçber Suç Örgütü: 2'si aranma şartı bulunan alt suç örgütü yöneticisi (ASÇ) olmak üzere toplam 74 şüpheli,
  • Daltonlar Suç Örgütü: Yine 2'si ASÇ statüsünde olan toplam 18 şüpheli,
  • Şapkalılar Suç Örgütü: 2 ASÇ yöneticisi dahil toplam 12 şüpheli,
  • Gündoğmuşlar Suç Örgütü: Yapılanmaya mensup 2 şüpheli yakalandı.

CEPHANELİK VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Çete üyelerinin ikametlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir cephanelik, uyuşturucu madde ve yüksek miktarda nakit para ele geçirildi.

Aramalar sonucunda; 1 adet UTAS marka otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ile 207 adet fişek bulundu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 gram narkotik madde, 100 gram esrar ile 313 bin 600 TL, 10 bin 50 dolar ve 19 bin 205 euro nakit paraya el konuldu.

Başsavcılık, adli tahkikatın titizlikle devam ettiğini belirterek, "Mücadelemizin mesajı açıktır: Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır. Sokaklar milletimizindir" mesajını verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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