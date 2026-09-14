Büşra Bebek Satıldı mı? Anne 'Kurgu' Dedi Eşini Suçladı, Baba İfadede Direniyor

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Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Eylül’de başlayan kayıp ihbarı, kan donduran bir aile içi suç iddiasına dönüştü. Diyarbakır’dan bölgeye besicilik amacıyla geçici olarak gelen ailenin gelini Elif Balıkçı (27), 11 aylık kızı Büşra’nın çadırdan kaybolduğunu iddia ederek ekipleri harekete geçirmişti. Yapay zeka destekli İHA'lar ve iz takip köpekleriyle günlerdir süren arama çalışmaları, savcılığın soruşturmayı derinleştirmesiyle bambaşka bir boyut kazandı.

'KAYIP İDDİASI BİR KURGUYDU, BEBEK SATILDI'

Jandarma ekipleri, çadırdan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Büşra bebeğe ait kıyafetler buldu. Ancak giysilerde yırtılma, hasar veya kan izine rastlanmaması, vahşi hayvan saldırısı ihtimalini zayıflattı. Şüphe üzerine anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı ve aralarında olay günü yaylada bulunan bir veteriner hekimin de yer aldığı toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Sorgu odasında itirafta bulunan anne Elif Balıkçı, ilk ifadesini değiştirerek şoke eden gerçekleri anlattı. Annenin, bebeğin kaybolmadığını, eşi Yusuf Balıkçı tarafından para karşılığı başkalarına satıldığını ve jandarmaya yaptıkları kayıp ihbarının tamamen olayı gizlemek için hazırlanan bir kurgu olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

BABA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltındaki baba Yusuf Balıkçı ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Çocuğun kaçırıldığını ya da kaybolduğunu savunarak ilk ifadesinde direnen babanın sorgusu sürüyor.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Öte yandan jandarma ekipleri, Büşra bebeğin izini bulmak için tüm kara yolları ve çevre güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olay günü köyde düzenlenen toplu bir yemek programı nedeniyle bölgede yoğun bir araç trafiği olduğu saptandı. Giriş çıkış yapan tüm şüpheli araçlar tek tek incelenirken, yayla bölgesi güvenlik çemberine alınarak sivil girişlerine tamamen kapatıldı.

Gözaltındaki 6 şüphelinin işlemlerinin ardından Divriği Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA