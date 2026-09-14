Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yönetim meşruiyeti tartışmalarına son noktayı koyacak bir gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına hükmetmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla, partinin bu karara karşı daha önce Yargıtay nezdinde yaptığı temyiz başvurusunu resmen geri çektiğini duyurdu.

'ÖZGÜR ÖZEL VE ARKADAŞLARI İSTİFA EDİP YENİ PARTİ KURDU'

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, temyiz başvurusundan feragat edilmesinin arkasındaki hukuki ve siyasi gerekçeleri açıkça paylaştı. Sarı, davanın ve temyizin tarafı olan eski Genel Başkan Özgür Özel ve kurmaylarının CHP’den resmen istifa ederek yeni bir siyasi parti kurduklarını hatırlatarak, bu gelişmeyle birlikte söz konusu kişilerin dava üzerindeki "taraf olma" sıfatının hukuken ortadan kalktığı belirtildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı

'EN KISA SÜREDE KURULTAY'

Müslim Sarı, 10 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ilan edilen olağan kongre takviminin hızla işletilmesi gerektiğini vurguladı. Temyiz incelemesinin Yargıtay’da uzun sürmesinin kurultay sürecini tıkayacağını belirten Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır. Temyiz incelemesinin uzun sürmesinin kurultay sürecini geciktirebileceği değerlendirilmiştir. CHP, bundan sonraki süreçte de örgütün iradesi ve partinin demokratik işleyişi doğrultusunda, kurultay sürecinin en kısa sürede ve sağlıklı biçimde tamamlanması için çalışmalarını sürdürecektir."

Partimiz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.



10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan… — Müslim Sarı (@muslimsarichp) September 14, 2026

Kaynak: ANKA