Sadece Bir Dilimi Yetiyor: Çayın Hem Lezzetini Artırıyor Hem de Bayatlamadan Saatlerce Taze Tutuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yanlış demlendiğinde ya da uzun süre beklediğinde çayın tadı bozulabiliyor. Uzmanlar, çayın hem lezzetini artırmak hem de tazeliğini korumak için basit ama etkili bir yöntem öneriyor.

ÇAYIN BAYATLAMASINI ÖNLÜYOR

Demlenen çayın saatlerce taze kalmasını sağlamak ve aromasını zenginleştirmek için çay suyuna bir dilim limon eklemek yeterli olabiliyor. Limonun sahip olduğu doğal asit yapısı, çaydaki oksidasyon sürecini yavaşlatarak, demlendikten sonra çayın daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda çaya hafif ferahlatıcı bir tat katarak içimi daha keyifli hale getiriyor.

LİMONUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Limon yalnızca çayın lezzetini değil, sağlığa katkısını da artırıyor. C vitamini yönünden oldukça zengin olan limon, bağışıklık sistemini desteklerken, serbest radikallerle savaşarak vücut direncini artırıyor. Çaya eklenen bir dilim limon, çay keyfini sağlıkla buluşturuyor.

SİYAH ÇAYA CANLILIK KATIYOR

Ayrıca limon, siyah çayın rengini de daha parlak ve canlı hale getiriyor. Görsel olarak da daha iştah açıcı hale gelen çay, limonun etkisiyle hem göze hem damağa hitap ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi