Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor

Yaz aylarında sıcak hava, terleme ve çevresel kirleticiler nedeniyle saçların hızla yağlanması ve ağırlaşması birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Ancak, uzmanlar tarafından önerilen basit bir yöntem sayesinde saçlarınızı her gün yıkamadan da günlerce temiz ve hacimli tutmanız mümkün.

Güzellik uzmanları, standart şampuanlara eklenecek bir adet aktif kömür tabletiyle saç derisinin çok daha etkili şekilde temizlenebileceğini belirtiyor. Bu yöntem, özellikle yaz sıcaklarında yağlanan saçlara ferahlık ve uzun süreli temizlik sağlıyor.

AKTİF KARBON NEDEN ETKİLİ?

Aktif kömür; çevredeki kir, sebum, toksin ve saç şekillendirici kalıntılarını yüksek oranda emme özelliğine sahip doğal bir madde. Kozmetik dünyasında sıklıkla kullanılan bu içerik, saç derisini arındırmak ve saç tellerine hacim kazandırmak için oldukça etkili bir seçenek sunuyor.

ADIM ADIM UYGULAMA

Avucunuza normalde kullandığınız miktarda şampuan alın.

Bir adet aktif kömür tabletini ezerek toz haline getirin.

Tozu şampuanla karıştırıp nemli saçınıza uygulayın.

Parmak uçlarınızla saç derinize nazikçe masaj yapın.

Karışımı saçınızda 2 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayın.

HAFTADA 1 KERE YAPMAK YETERLİ

Uzmanlar, bu işlemin haftada bir kez uygulanmasının yeterli olduğunu, kuru ve yıpranmış saçlar için ise ardından nemlendirici bir saç kremi kullanmanın faydalı olacağını vurguluyor.

