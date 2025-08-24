Her Evde Bulunuyor Ama Evcil Hayvanların Hayatıyla Oynuyor! Bu 10 Bitkiye Bakmadan Önce 2 Kez Düşünün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bitkilerin popülerlik sıralaması, Instagram'daki etiketli paylaşımların sayısı dikkate alınarak belirlendi. Ardından bu bitkilerin evcil hayvanlar üzerindeki toksik etkileri değerlendirildi. İşte detaylı liste:

1. Aloe Vera (Aloe barbadensis miller)

Instagram'da 5 milyondan fazla kez paylaşılmış olan aloe vera, aynı zamanda en riskli bitkiler arasında yer alıyor. Tüketildiğinde kediler ve köpeklerde kusma, ishal, halsizlik ve hatta kas kramplarına yol açabiliyor.

2. Agave Americana

2,4 milyonun üzerinde gönderiyle dikkat çeken Agave bitkisi, hayvanlar tarafından yutulduğunda salya akıntısı, mide bulantısı ve bağırsak tahrişine neden olabiliyor.

3. Haworthia (Haworthiopsis attenuata)

Güvenli bitkilerden biri olarak öne çıkan Haworthia, 1 milyonun üzerinde paylaşım aldı. Toksik etkisi olmayan bu tür, evcil hayvan sahipleri için önerilen dekoratif seçenekler arasında.

4. Sedum (Dam Koruğu)

804 bin gönderiye konu olan Sedum, çoğunlukla zararsız kabul edilse de, aşırı tüketimi halinde mide rahatsızlıklarına sebep olabiliyor.

5. İğne Yastığı Kaktüsü (Mammillaria)

529 bin paylaşımı bulunan bu tür, zehirli olmasa da sivri dikenleri nedeniyle hayvanlar için fiziksel tehlike oluşturabiliyor.

6. Yılan Bitkisi (Dracaena trifasciata)

513 bin gönderide yer alan yılan bitkisi, hava temizleyici özellikleriyle bilinse de, evcil hayvanlar için oldukça tehlikeli. Kusma, uyuşukluk ve aşırı salya üretimi gibi belirtilerle zehirlenmeye yol açabiliyor.

7. Balmumu Çiçeği (Hoya)

303 bin paylaşımla öne çıkan balmumu otu, hem estetik açıdan cazip hem de hayvanlar açısından güvenli. Bakımı kolay olan bu bitki, evlerde gönül rahatlığıyla yetiştirilebiliyor.

8. Teşbih Çiçeği (String of Pearls)

233 binin üzerinde gönderide rastlanan bu bitki, şık görüntüsünün ardında tehlike barındırıyor. Tüketildiğinde mide bulantısı, ishal, halsizlik ve deri tahrişine sebep olabiliyor.

9. Yeşim Bitkisi (Crassula ovata)

Instagram’da yaklaşık 233 bin kez paylaşılan yeşim bitkisi, az miktarda tüketildiğinde bile hayvanlarda denge bozukluğu ve kusmaya neden olabiliyor.

10. Yılbaşı Çiçeği (Schlumbergera bridgesii)

189 bin paylaşım alan yılbaşı çiçeği, genellikle zararsız kabul edilse de, aşırı tüketim halinde sindirim sorunlarına neden olabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi