Ve Yılın İmzası Tamam! Vincent Aboubakar Süper Lig Devine Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş formasıyla lige damga vuran ardından Hatayspor'da forma terleyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Türkiye'ye geri dönüyor. Süper Lig devi yıldız golcü ile masaya oturdu. Takımın hücum hattına ilaç olacak.

SÜPER LİG DEVİNDEN VINCENT ABOUBAKAR SÜRPRİZİ

Hatayspor forması terleten Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın Süper Lig'de kalacağı iddia edildi.

Africafoot'un haberine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, daha önce de ilgi gösterdiği oyuncuyla bu kez Süper Lig'de mücadele edecek olmalarının etkisiyle görüşmeleri ileri seviyeye taşıdı.

EN BÜYÜK ENGEL YÜKSEK MAAŞI

Haberde, Aboubakar'ın Kocaelispor'a transferinin önündeki en büyük engelin, golcü futbolcunun yüksek maaş talebi olduğu belirtildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların, arada fark olması nedeniyle henüz neticelenmediği ifade edildi.

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 resmi maçta süre alan Aboubakar; 8 gol ve 2 asistle 10 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro.

Kaynak: Haber Merkezi