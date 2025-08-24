Galatasaray'da İz Bırakan Yıldız İsimden Futbola Veda

Galatasaray'ıda iz bırakan Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

Galatasaray'da İz Bırakan Yıldız İsimden Futbola Veda
Futbol dünyasında bir dönem sona erdi. Galatasaray formasıyla Türkiye’de büyük iz bırakan Belçikalı yıldız Dries Mertens, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerine veda etti.

Mertens, memleketi Belçika’nın Leuven kentinde düzenlenen Marktrock Festivali'nde sahneye çıkarak emeklilik kararını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, “Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi” sözleriyle futbola veda ettiğini duyurdu.

3 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı. Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

