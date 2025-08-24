Barış Alper'in Menajerinden Bomba Açıklama! 'Rekor Fiyat Olacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’da günlerdir bir "Barış Alper Yılmaz" krizi yaşanıyor. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC'den yüksek bir teklif aldıktan sonra Galatasaray'a isyan bayrağı çektiği iddia edilen ve hafta boyu antrenmanlara çıkmayan 25 yaşındaki futbolcunun akıbeti merak konusuyken, tartışmaların odağındaki bir diğer isim olan menajeri Tuncay Maldan’dan yeni açıklamalar geldi.

Beyaz Futbol'a açıklamalar yapan Tuncay Maldan, NEOM'un Barış Alper'e ilgisinin yaklaşık 1 aydır devam ettiğini söyleyerek "O arada Barış iki tane çok iyi maç oynadı. Görüşmeler ondan sonra devam etti. Çıkan afaki rakamlar doğru değil. Mantık dışı rakamlar. İki kulüp anlaşmadan oyuncunun şartları, menajerlik anlaşmalarının yapılma şansı var mı zaten!" dedi.

'TEMMUZDA SÖZLEŞME YENİLEMEDİK'

Kulüpler görüşmeden kendilerinin görüşmesi olamayacağını vurgulayan Maldan, "Biz temmuz ayında sözleşme yapmadık. Biz sadece Erden Ağabey döneminde sözleşme uzattık. Ondan sonra sözleşme uzatma olmadı. Temmuz ayında falan iki kere sözleşme yenileme, zam olmadı. Geçtiğimiz sezon başında, Avrupa Şampiyonası sonrası şartların düzeltilmesi talebi oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra düzeltme oldu. Barış'ın şu anki maaşı bugünün kuruyla 2 milyon euro, belki 2.1 milyon eurodur" ifadelerini kullandı.

'REKOR FİYAT OLACAK'

NEOM son teklifini henüz yapmadığını anlatan Maldan, "Son görüşme olmadı daha. Aralarında görüşecekler. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat gelecektir. Net rakam söyleyemiyorum. Benim kararım değil çünkü. Bir Türk futbolcuya gelecek rekor fiyat olacak. Barış Alper'in alacağı para belli değil. Şu an konuşulan çoğu şey yalan öyle söyleyeyim" diye konuştu.

'MENTAL OLARAK DÜŞTÜ, MORALİ ÇOK BOZUK'

Barış Alper'in antrenmana çıkmama nedenini de açıklayan Maldan, "Antrenmana çıkmama nedeni şu; bu transfer süreciyle ilgili diyorlar ama aslında bu sürecin uzaması, netleşmemesi Barış'ı moral ve mental olarak düşürdü. Barış normalde takım içinde, personeller tarafından sevilen biri. Çok da duygusal tarafı var. Bu da onu mental olarak düşürdü. Morali bozuk. Hocasıyla görüşerek antrenmana çıkmak istemedi. Okan Hoca'dan izin istedi. Süreci dinlenerek geçirdi" dedi.

