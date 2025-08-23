Fenerbahçe 3 Puanı 3 Golle Kaptı
Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 5. dakikada golü buldu. Konuk ekip ilk yarı bitmeden beraberliği yakalasa da sarı lacivertliler ikinci yarıda 3 puanı kapmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u Kadıköy'de konuk etti.
Geçen hafta İzmir'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler için galibiyet kritik öneme sahipti.
Fenerbahçe, yıldız stoperlerinden Milan Skriniar'ın 5. dakikada bulduğu golle maçın başlangıcında 1-0 öne geçti.
Konuk ekip, 22. dakikada beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ
Sarı lacivertli ekip 51. dakikada Archie Brown'un golüyle yeniden öne geçti. 66. dakikada sahneye Talisca çıktı. Yıldız oyuncu, bulduğu golle takımını 3-1 öne geçirdi. Talisca, hemen sonrasında yeni bir gole imza attı. Ancak bu gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Maç bu skorla tamamlanınca Fenerbahçe 3 puanı alan taraf oldu.
Kaynak: Haber Merkezi