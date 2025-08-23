Fenerbahçe 3 Puanı 3 Golle Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 3. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor'u Kadıköy'de konuk etti.

Geçen hafta İzmir'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan sarı lacivertliler için galibiyet kritik öneme sahipti.

Fenerbahçe, yıldız stoperlerinden Milan Skriniar'ın 5. dakikada bulduğu golle maçın başlangıcında 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 22. dakikada beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Sarı lacivertli ekip 51. dakikada Archie Brown'un golüyle yeniden öne geçti. 66. dakikada sahneye Talisca çıktı. Yıldız oyuncu, bulduğu golle takımını 3-1 öne geçirdi. Talisca, hemen sonrasında yeni bir gole imza attı. Ancak bu gol VAR kararı sonrası iptal edildi. Maç bu skorla tamamlanınca Fenerbahçe 3 puanı alan taraf oldu.

