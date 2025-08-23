Fenerbahçe, Kocaelispor'u Ağırlıyor: İşte İlk 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Kocaelispor'u Ağırlıyor: İşte İlk 11'ler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde bu akşam Kadıköy'de ligin yeni ekibi Kocaelispor'u ağırlıyor.

Geçen hafta İzmir'de Göztepe ile berabere kalan sarı lacivertliler için galibiyet kritik öneme sahip. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Kocaelispor'u Ağırlıyor: İşte İlk 11'ler - Resim : 1

Fenerbahçe: İrfan Can Ağribayat, Semedo, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Taslica, Duran, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanović, Dijksteel, Syrota, Appindangoye, Haïdara, Show, Tarkan, Jo, Can, Mendes, Petković.

Tanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada UçuştuTanju Özcan ile Ali Koç Birbirine Girdi, Hakaretler Havada UçuştuGüncel

Fenerbahçe-Benfica Maçında Gol Sesi ÇıkmadıFenerbahçe-Benfica Maçında Gol Sesi ÇıkmadıSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Cristiano Ronaldo Yine Tarihe Geçti Cristiano Ronaldo Yine Tarihe Geçti
Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar
Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu
Milli Otomobil Sporcusu Ayhancan Güven Fırtına Gibi Milli Otomobil Sporcusu Ayhancan Güven Fırtına Gibi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar'a Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’ Uğur Dündar'a Çok Sert Tepki, ‘Islah Olmaz Muhteris’
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi