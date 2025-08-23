Fenerbahçe, Kocaelispor'u Ağırlıyor: İşte İlk 11'ler
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde bu akşam Kadıköy'de ligin yeni ekibi Kocaelispor'u ağırlıyor.
Geçen hafta İzmir'de Göztepe ile berabere kalan sarı lacivertliler için galibiyet kritik öneme sahip. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe: İrfan Can Ağribayat, Semedo, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Taslica, Duran, En-Nesyri.
Kocaelispor: Jovanović, Dijksteel, Syrota, Appindangoye, Haïdara, Show, Tarkan, Jo, Can, Mendes, Petković.
