Bir Anda Eviniz Alevlere Teslim Olabilir! Asla Uzatma Kablosuna Takılmaması Gereken Cihazlar Listesi
Elektrikli ev aletlerinin sayısı her geçen gün artarken, uzatma kabloları da günlük yaşantımızda önemli bir yer edinmiş durumda. Ancak uzmanlar, yanlış kullanıldığında uzatma kablolarının ciddi tehlikelere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yüksek enerji tüketen cihazların bu tür kablolara bağlanması, yangın riskini beraberinde getiriyor.
Elektrik mühendisleri, evlerde kullanılan prizlerin genellikle 3.500 watt'a kadar enerjiye dayanıklı olduğunu, ancak piyasadaki çoğu uzatma kablosunun bu seviyeyi kaldıramayabileceğini belirtiyor. Ortalama bir uzatma kablosu 2.000 ila 3.800 watt arasında enerjiye dayanabilir. Bu sınır aşıldığında kablo ısınabilir, eriyebilir, hatta yangına neden olabilir.
UZATMA KABLOSUNA ASLA TAKILMAMASI GEREKEN CİHAZLAR
Uzmanlar, yüksek güç gereksinimi olan cihazların doğrudan duvar prizine takılmasını öneriyor. İşte asla uzatma kablosuna bağlanmaması gereken bazı cihazlar:
Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi
Elektrikli fırın, ocak, mikrodalga
Düdüklü tencere, buharlı pişirici, yavaş pişirici
Su ısıtıcısı, kahve makinesi
Tost makinesi, ekmek kızartma makinesi
Klima, elektrikli ısıtıcı
Saç kurutma makinesi, düzleştirici, maşa
Ütü ve buhar sistemleri
Bu cihazların doğrudan prize bağlanması, hem evinizin güvenliği hem de cihazın ömrü açısından hayati önem taşıyor.
EV KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Cihazların etiketinde belirtilen enerji tüketimi değerlerini dikkate alın.
Aşırı yük korumalı kaliteli uzatma kabloları tercih edin.
Güçlü cihazları aynı anda tek bir kabloya bağlamaktan kaçının.
Uzatma kablonuzda ısınma, yanık kokusu veya cızırtı varsa derhal fişi çekin ve kullanmayı bırakın.
Gücü eşit şekilde dağıtmak için farklı prizlere yönelin.
