Telefonunuz Suya Düştüyse Panik Yapmayın! İşte Cihazınızı Kurtarmanın Etkili Yöntemleri

Telefonunuz denize, göle, tuvalete ya da küvete düşmüş olabilir. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken, cihazı mümkün olan en kısa sürede sudan çıkarmaktır. Ne kadar erken müdahale edilirse, suyun cihazın iç aksamına ulaşma riski o kadar azalır.

CİHAZI KAPATIN VE KURUTUN

Sudan çıkardığınız telefonu hemen kapatın ve dış yüzeyini tiftiksiz, yumuşak bir bezle dikkatlice kurulayın. Ardından, şarj girişini aşağı gelecek şekilde tutarak cihazın içinde biriken fazla suyu dışarı atmak için hafifçe vurun.

HAVALANDIRMASINA DİKKAT EDİN

Telefonunuzu nemden tamamen arındırmak için kuru ve iyi hava sirkülasyonu olan bir yerde, en az beş saat boyunca bekletmeniz öneriliyor. Bu süreçte, cihazın şarj girişine düşük seviyede bir vantilatör yöneltmek, kuruma sürecini hızlandırabilir.

TELEFONU AÇMADAN ÖNCE SABIRLI OLUN

Bekleme süresinin ardından cihazınızı yeniden açmayı deneyebilirsiniz. Ancak telefonunuz tekrar çalışsa bile bu, suyun iç donanımlara zarar vermediği anlamına gelmez. Cihazın bazı parçalarında oksitlenme ya da performans düşüklüğü gibi sorunlar oluşabilir.

Uzmanlar, cihazın tekrar sorunsuz çalıştığını düşünseniz bile, suya maruz kalmış telefonların teknik servis kontrolünden geçmesinin olası arızaların önüne geçmek açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi