Patates salatası yaparken daha lezzetli olmasını sağlayan yöntem

Patatesin her hali ayrı bir güzel oluyor. Patates salatası da bunlardan biridir. Yeşillik ve baharatlar birleştiğinde lezzeti iki kat artıyor. Yapması da oldukça basit üstelik bu salatanın. Eğer denemek isterseniz, patates salatası tarifi ve malzeme listesini sizler için derledik.

Ancak sizlerle paylaşacağımız patates salatası tarifi diğer klasik salata tariflerinden çok daha farklı. Bu patates salatası közlenmiş patatesle yapılıyor.

İşte çok hoşunuza gidecek patates salatası tarifimiz..

****

***

Önce patateslerimizi fırında közlüyoruz..

Patates nasıl közlenir?

Alüminyum folyodan patateslerinizin boyutuna göre koparıp patateslerin her birini ayrı ayrı folyoya sarın.

Her bir patatesin iki üç yerine bıçak yardımıyla delikler açın.

Patatesleri fırın tepsinize dizin.

Fırınınızı 200 dereceye ayarlayın.

Patatesler iyice yumuşayana kadar pişirin.

Yumuşayıp yumuşamadığını arada kontrol ederek anlamak mümkün.

Közlenmiş patatesle salata nasıl yapılır?

Malzemeler;

4 adet patates

3 adet taze soğan

Dereotu

Maydonoz

Marul

Kırmızı lahana

1 yemek kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 limon suyu

1 tatlı kaşığı pul biber

TARİF;

Közlenmiş patatesleri güzelce kabuklarından ayırın. Daha sonra küp küp doğrayın.

Yeşillikleri ve kırmızı lahanayı da ince ince doğrayın.

Patatesleri geniş bir kaseye alın üzerine sumak, pulbiber, karabiber ve tuz ekleyin.

Ezmeden karıştırın .Sosu için zeytinyağı ve bir limonu sıkıp karıştırın. Biraz elma sirkesi de ilave edebilirsiniz.

İçine pul biber de ekleyin. Daha sonra yeşillikleri ve kırmızı lahanayı ekleyip güzelce karıştırın. Servis tabağına alın. Şimdiden afiyet olsun.

Bu yöntemle yapılan patates salatası çok daha lezzetli oluyor.