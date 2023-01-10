Tarhana çorbasını böyle pişirince ipek gibi oluyor- Hiç denenmemişti

Bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle özellikle kış aylarında mutlaka tüketilmesi gerekenler arasında yer alan tarhana çorbası, kıyma da eklendiğinde hem lezzetini hem de besleyiciliğini katlamaktadır. Peki kıymalı tarhana çorbasının tarifi nasıldır? Sizin için malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda derledik. Tek yapmanız gereken mutfağa gitmek. Sonrasında ise farklı bir tarhana çorbası tarifini daha paylaşacağız

Gerekli malzemeler;

100 gram kıyma

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım tatlı kaşığı biber salçası

1 su bardağı toz tarhana

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

6 su bardağı et ya da tavuk suyu

Tarhana çorbasının tarifi - Kıymalı -

*Çorbayı yapmadan bir süre önce 1 su bardağı et suyunu ısıtıp tarhanayı içine ilave edin. Suyun içme suyu olması önemlidir.

*İyice çözünmesi için arada karıştırarak bu şekilde bekletin.

*Çorba için tereyağını tencerede kızdırın, ancak yakmayın.

*Kıymayı yağda kavurup tuz ve baharatları da ilave edin.

*Salçaları da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Renginin değişmesi yeterli olacaktır.

*Tarhanayı et suyuyla birlikte tencereye koyun.

*Et suyunun kalanını da karıştıra karıştıra çorbaya ekleyin. Dibinin tutmaması için karıştırmak çok önemli.

*Çorbanızı kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirip sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Evet bu kıymalı tarhana çorbasıydı.. Şimdi ise patatesli tarhana çorbasının tarifini sizlerle paylaşacağız;

Yemek.com sitesinde yer alan bir içerikte; Patatesli tarhana çorbasının yapılış aşamaları anlatıldı.

*4-6 yemek kaşığı tarhana

*1 adet kuru soğan

*1 adet patates

*1 adet havuç

*1 adet kapya biber

*1 adet çarliston biber

*1 adet domates

*1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

*4 yemek kaşığı zeytinyağı

*4 su bardağı su

*1 çay kaşığı tuz

Patatesli tarhana çorbasının tarifi;

*Bir kasede tarhanayı bir çay bardağı su ile ıslatıp karıştırın ve beklemeye alın.

*Soğan ve biberleri minik minik doğrayın. Patates, domates ve havucu küçük küpler şeklinde doğrayın. *Yağı kızdırın ve üzerine soğan, biber, havuç ve patatesleri ekleyip kavurun.

*Sebzeler yumuşayınca üzerine doğradığınız domatesi ekleyin ve eriyene kadar kavurmaya devam edin.

*Üzerine suyu ve tarhanayı ekleyip karıştırın.

*Toz biberi de ekleyin ve çorba kıvamını bulana kadar karıştırarak pişirin. Çok koyu kıvamlı olursa üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz. Son olarak tuzunun ekleyip karıştırın ve çorbanız servise hazır! Afiyet olsun!