Ne Marteniçka Ne Dilek Ağacı! Her Sabah Uyanır Uyanmaz Bunu Yapın ve Bekleyin

Olumlamalar, bilinçaltımızı pozitif yönde etkileyen, kısa ve güçlü ifadelerden oluşur. Psikologlar, düzenli tekrar edildiğinde olumlamaların insan zihnini başarıya "programladığını" söylüyor. Üstelik, olumlamaların işe yaraması için onlara inanmanız gerekmiyor! Bir deneme yapmaya ne dersiniz?

Sizi en çok etkileyen olumlamayı seçin ve bir ay boyunca her sabah birkaç kez tekrarlayın. Ardından, hayatınızdaki değişimleri gözlemleyin.

OLUMLAMALAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çocukluk döneminde öğrendiğimiz düşünce kalıpları, zamanla bilinçaltımıza yerleşerek yaşamımızı şekillendirir. Eğer büyürken size yetersizlik, başarısızlık ya da maddi sıkıntılar aşılandıysa, olumlamalar tam tersini gerçekleştirmek için harika bir araçtır.

Olumlamalar sayesinde zihninizi olumlu düşüncelere yönlendirebilir, özgüveninizi artırabilir ve yaşamınıza bolluk enerjisini çekebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Cümlelerinizi şimdiki zaman kipinde kurmalısınız!

YANLIŞ: "Zengin olmak istiyorum."

DOĞRU: "Bolluk ve bereket hayatımda zaten var."

Olumlamalar, sadece hayal etmekten ibaret değildir; onları düzenli olarak kullanarak bilinçaltınızı yeniden şekillendirebilir ve enerjinizi yükseltebilirsiniz.

HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİRECEK GÜÇLÜ OLUMLAMALAR

Aşağıdaki olumlamaları her gün tekrar edin ve zihninizde yarattığı değişimi gözlemleyin:

-Hayallerim kolay ve hızla gerçekleşiyor.

-Bilinçaltım, arzularımı gerçeğe dönüştüren güçlü bir mıknatıstır.

-Cesurca büyük hayaller kuruyorum ve onlara ulaşıyorum.

-Evren, bana her gün yeni fırsatlar sunuyor ve bunları en iyi şekilde değerlendiriyorum.

-Şu anda sahip olduklarıma ve gelecekte sahip olacaklarıma şükran duyuyorum.

-Başarı benim doğal halim, her adımım beni hedeflerime yaklaştırıyor.

-Hayallerimi gerçekleştirmek için ihtiyacım olan her şey bana akıyor.

-Ben mutluluğu hak ediyorum ve her an daha mutlu oluyorum.

-Evrenin sunduğu bolluk, bana ve tüm insanlara yeter.

-Ben doğuştan en iyisini hak eden, değerli bir insanım.

Olumlamaları düzenli olarak uyguladığınızda, hayatınıza nasıl olumlu etkiler kattığını fark edeceksiniz. Hayallerinizin peşinden gitmek ve bilinçaltınızı olumlu programlamak sizin elinizde.