Sivaslılar Kamyon Kamyon Alıyor: Bahçede 15 Liradan Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen mandalinada hasat başladı. Bu yıl kuraklık nedeni tam dolgunluğa ulaşamayan mandalina lezzetini korurken fiyatı da üreticinin yüzünü güldürdü. Bahçede 20 TL’den satılan mandalina aroması ve lezzeti ile yoğun ilgi görüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde şeker mandalinada hasat zamanı başladı. Bahçede 15-20 lira aralığında satılan mandalinalar, bu yıl yağışların verimsiz geçmesi nedeniyle istenilen boyuta ulaşamasa da lezzeti ve aromasını koruyor.

BAHÇEDE 15-20 LİRA ARASINDA

7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade eden üretici Faruk Yiğenoğlu, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl. Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı. Kabuğunun kabarması, su oranının artması gerekti ama pek ulaşmadı fakat lezzeti aroması nedeni ile talep görüyor. Şu an bahçede 15-20 TL pazarda 25 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.

MANDALİNANIN FAYDALARI NELER?

Kış mevsiminin en sevilen meyvelerinden mandalina, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan sayısız faydasıyla da öne çıkıyor. Zengin C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini desteklerken, aynı zamanda vücutta yeni hücre oluşumunu teşvik eder ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

VÜCUDU ZIRH GİBİ KORUYOR

Mandalina, A ve B vitaminleri, kalsiyum, lif, potasyum, demir ve fosfor bakımından oldukça zengin bir besindir. Bu özellikleriyle hem enerji verir hem de vücudu zararlı etkenlere karşı koruyarak adeta doğal bir sağlık kalkanı görevi görür.

Kaynak: İHA