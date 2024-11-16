Astrolog Dinçer Güner 'Son Kez Yaşanacak' Diyerek Uyardı: Beklenmeyeni Bekle!

Astrolog Dinçer Güner, 16 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek Boğa burcundaki dolunayın güçlü etkileri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Özellikle Uranüs’ün ön planda olduğu ve algol sabit yıldızının etkisinin hissedileceği bu dolunay, hayatlarımızda beklenmeyeni beklememiz gerektiğine işaret ediyor. İşte Dinçer Güner’in dolunay ve burçlar üzerindeki etkileri hakkındaki yorumları...

16 Kasım’da Boğa burcunun 24. derecesinde gerçekleşecek bu dolunay, Uranüs'ün ani ve beklenmedik olaylara açık etkisiyle dikkat çekti.

Güner'e göre, algol sabit yıldızının etkisi, karanlık ve dönüştürücü enerjileri açığa çıkarabilir. Dinçer Güner, bu dolunayın bireysel ve toplumsal düzeyde güçlü değişimler getireceğini vurguladı.

İşte Dinçer Güner'in yorumu...

BİREYSEL YAŞANACAKLAR

Bu dolunayla birlikte sahip olduklarımızı, maddi güvenliğimizi, değerlerimizi ve kişisel sınırlarımızı sorgulamaya başlayabiliriz. “Gerçekten neye ihtiyacım var?” veya “Sahip olduklarım bana gerçekten mutluluk mu veriyor?” gibi sorular bu dönemin odağında olabilir.

Uranüs’ün radikal enerjisi alışılmışın dışına çıkmamızı ister. Özellikle Boğa'nın temsil ettiği toprakla, maddi dünyayla ilgili konulara ani bir perspektif değişikliği getirebilir.

Belki de uzun süredir ertelediğimiz bir finansal karar ya da kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlayacak bir değişiklik karşımıza çıkabilir. Dolunayın bir diğer önemli etkisi kendimizi bireysel anlamda özgür hissetme arzumuzu tetiklemesi.

Uranüs; özgürlük ve bağımsızlıkla ilişkilendirilir, bu nedenle hayatımızın herhangi bir alanında bizi sınırlayan, sıkan veya köhneleşmiş hissettiren şeyleri bırakmak isteyebiliriz. Uzun zamandır sıkışmış ya da güvende kalma adına tahammül ettiğimiz durumlara artık katlanamayabiliriz.

İşin içinde Uranüs olduğundan dijital projelerimize hız verebilir, teknolojik işlerimizi yoluna koyabilir, gerekli alış-verişlerimizi yapabiliriz. Ki zaten 21 Kasımda Merkür retrosu da başlayacak, şimdiden elektronik ihtiyaçlarımızı halletmemizde fayda var!

Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir. Bu dönem para biriktirmeye başlayabilir, birikimlerinizi çok iyi değerlendirebileceğiniz yatırım koşulları ile karşılaşabilirsiniz. Ya da belki de bir süredir yükselsin diye beklediğiniz bir yatırımınız size güzel bir sürpriz yapabilir.

Sağlık olarak ise; çene, bademcik, boğaz hassas olabilir bu dolunay zamanında!

DÜNYA ÜZERİNDE YAŞANACAKLAR

Dünyanın dört bir yanında maddi güvenlik ve ekonomik yapılar üzerinde derin etkiler yaratabilecek türden bir enerji taşıyor. Boğa, finansal sistemler, tarım, kaynaklar, toprak ve doğal zenginliklerle yakından ilişkilidir.

Uranüs’ün radikal, beklenmedik ve özgürlükçü doğası bu dolunayla birleştiğinde bu alanlarda beklenmedik gelişmelere ve reform ihtiyacına kapı aralayabilir.

Bu dolunayla birlikte finansal piyasalarda ani dalgalanmalar veya ekonomik reform çabaları gündeme gelebilir. Özellikle büyük şirketler, bankalar ve finansal kurumlar açısından değişim zorlayıcı ama aynı zamanda kaçınılmaz olabilir.

Geleneksel ekonomilerde yeni çözümler arayışı, dijital para birimleri veya teknoloji tabanlı ekonomik sistemlerin daha fazla gündeme gelmesi gibi gelişmeler görülebilir. Gözler daha fazla kripto varlıklara çevrilebilir.

İşin içinde Uranüs olduğundan; grevler, isyanların da meydana gelmesi olasıdır. Dünyada teknoloji- dijital sorunlar baş gösterebilir. Ayrıca depremler, havayolları ile ilgili krizler, kazalarda söz konusu olabilir.

Derecesi itibari ile algol sabit yıldızı da bu dolunayda tetiklenecek. Algol gökyüzünün en sert ve şiddetli sabit yıldızından biridir. Medusa’nın kesik kafasını sembolize eder.

Siyasi arenada, beklenmedik lider değişiklikleri veya hükümet krizleri yaşanabilir. Politik skandallar, ani istifalar, görevden alınmalar ya da suikast girişimleri olabilir dünya üzerinde.

TÜRKİYE ÜZERİNDE YAŞANACAKLAR

Dolunayın gerçekleştiği anın haritasını incelediğimizde; yurt dışı, medya, uluslar arası ilişkiler, akademisyenler, eğitim ve anayasa konusunun ülke gündeminde yer alacak ana konular olabilir. Bu konularda beklenmedik, ani belki de şok edecek açıklamalar duyabiliriz. Ayrıca işin içinde algol olduğundan idam, hadım etme gibi konuları da gündeme getirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi