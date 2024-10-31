2024 Kızılay Haftası Ne Zaman? Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay Haftası, her yıl Türkiye genelinde Türk Kızılay’ın insani yardım misyonunu ve toplumsal dayanışmanın değerini hatırlatan özel bir hafta olarak kutlanır.

2024 Kızılay Haftası Ne Zaman? Kızılay Haftası Etkinlikleri

Kızılay haftası boyunca, Kızılay’ın yürüttüğü çalışmalar ve yardımlaşma kültürünün önemi topluma, özellikle de genç nesillere aktarılır.

2024 KIZILAY HAFTASI NE ZAMAN?

2024 yılında Kızılay Haftası, 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak. Bu dönemde, Türkiye genelindeki okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli etkinlik alanlarında Kızılay'ın tarihçesi, değerleri ve faaliyetleri anlatılacak.

2024 Kızılay Haftası Ne Zaman? Kızılay Haftası Etkinlikleri - Resim : 1

YILIN TEMASI BELLİ OLDU

Kızılay, 2024 yılı için ana temasını "Nesiller değişir, hilale adanmış yürekler değişmez" olarak belirledi. Bu kapsamda, toplumun farklı kesimlerinde Kızılay’ın gönüllülük, yardımseverlik ve toplumsal sorumluluk değerleri vurgulanacak. Türk Kızılay, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tüm bireylerine ulaşarak bu değerlere dair farkındalık yaratmayı hedefliyor.

2024 Kızılay Haftası Ne Zaman? Kızılay Haftası Etkinlikleri - Resim : 2

KIZILAY HAFTASINDAKİ ETKİNLİKLER

Kızılay Haftası’nda birçok özel etkinlik gerçekleştirilecek. Bunlar arasında:

Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni: Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek geçit töreninde Türk Kızılay da yerini alacak. Genç Kızılay gönüllüleriyle birlikte Anıtkabir’deki törende Atatürk’ün huzuruna çıkacaklar.

Okul Ziyaretleri ve Bilgilendirme Stantları: Kızılay’ın yerel şubeleri, okullara giderek öğrencilerle buluşacak. Ayrıca, meydanlarda kurulan stantlarda Kızılay’ın yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Kızılay Haftası Sokağı: Ankara’da açılacak olan Kızılay Haftası Sokağı, eğlenceli ve eğitici etkinliklerle on binlerce öğrenciyi Kızılay ile bir araya getirecek.

Kızılay’ın Tarihi ve İyilik Hikayeleri Sergisi: Ankara’daki Türk Kızılay Renda Köşkü Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Kızılay’ın iyilik hikayeleri ve tarihi sürecini anlatan özel bir sergi ziyarete açılacak.

Simgelerin Kırmızıya Bürünmesi: Türkiye'nin simgelerinden olan köprüler ve çeşitli yapılar, Kızılay Haftası boyunca kırmızı renkle ışıklandırılarak Kızılay’ın simgesel anlamını vurgulayacak.

Ayrıca, kan bağışının önemi üzerine farkındalık etkinlikleri düzenlenecek ve Kızılay’ın kan bağışı faaliyetlerinin hayati değeri bir kez daha vurgulanacak. Bu etkinliklerle, topluma Kızılay’ın insani yardım misyonunun önemi ve gönüllü çalışmalara katılmanın değeri aktarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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