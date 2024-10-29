Kışın Hangi Sebze ve Meyveler Tüketilmeli?

Mevsiminde yetişmiş meyve ve sebzeler, sağlıklı ve taze beslenmenin önemli bir anahtarıdır. Bugün artık her mevsimde neredeyse tüm yiyeceklere ulaşmak mümkün olsa da aslında mevsiminde tüketilen yiyeceklerin sağlığa olan katkısı oldukça fazladır. Örneğin, kış aylarında bolca bulabileceğiniz portakal, ayva, lahana, ıspanak ve pırasa gibi yiyecekler, yaz aylarında bulunan sebze ve meyvelere kıyasla hem daha tazedir hem de besin değerleri bakımından zengindir.

KIŞ MEVSİMİNİN MEYVE VE SEBZELERİ

KIŞ MEYVELERİ NELERDİR?

Kış aylarının en gözde meyveleri turunçgillerden oluşur. Ancak portakal ve mandalina dışında da birçok besleyici seçenek vardır:

Elma: Her tür elma, lif ve A, C vitamini kaynağıdır. Tatlı ve ekşi lezzetleriyle çiğ veya pişirilmiş şekilde tüketilebilir.

Portakal, Mandalina, Greyfurt: C vitamini deposu olan turunçgiller, bağışıklığı güçlendirmede etkilidir.

Nar: Folik asit, fosfor, selenyum, magnezyum ve A vitamini içeren nar, taneleriyle veya meyve suyu şeklinde tüketilebilir.

Armut: Yüksek lif, protein ve vitamin içeriğiyle özellikle haşlanarak veya tatlandırıcı baharatlarla tüketildiğinde çok lezzetlidir.

Kivi: Potasyum, kalsiyum ve sodyum açısından zengindir ve tatlılarda kullanılabilir.

Ayva: A ve B vitaminleri deposu olan ayva, komposto, reçel veya ana yemeklerde tüketilebilir.

KIŞ SEBZELERİ NELERDİR?

Kök sebzelerden lahanagillere kadar birçok kış sebzesi, lif ve vitamin bakımından oldukça zengindir:

Ispanak: Zengin demir kaynağı olan ıspanak, çiğ ya da pişmiş olarak tüketilebilir. Çiğ olarak tüketildiğinde besin değeri daha yüksektir.

Brüksel Lahanası: K vitamini deposu olan Brüksel lahanasını haşlayabilir veya fırınlayabilirsiniz.

Brokoli: Lif, C vitamini ve potasyum açısından zengin olan brokoli, özellikle buharda pişirildiğinde besin değerini korur.

Havuç: A vitamini içeren havuç, antioksidan özelliğiyle dikkat çeker ve çiğ ya da buharda haşlanarak tüketilebilir.

Turp: B ve C vitamini açısından zengin turp, salatalarda veya fırında kullanılabilir.

Lahana: Bağışıklık sistemini destekleyen lahana, sarma, kapuska ya da turşu olarak tüketilebilir.

Kereviz: C vitamini ve mineral kaynağı olan kereviz, zeytinyağlı yemeklerde ve çiğ olarak tüketilebilir.

Karnabahar: C vitamini deposu olan karnabaharı fırında veya buharda pişirerek tüketebilirsiniz.

Mantar: Magnezyum, fosfor ve potasyum açısından zengin mantarlar, pişirilerek tüketilmeye uygundur.

Balkabağı: Vitamin açısından zengin balkabağı, çorba veya tatlı olarak sofralara konuk olabilir.

Pancar: Renginden besin değerine kadar kış mutfağında sıklıkla tercih edilen pancardan çorba veya garnitür olarak yararlanabilirsiniz.

KIŞ AYLARINDA MEYVE VE SEBZELERİ EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE NASIL TÜKETİLMELİ?

Taze Tüketim: Yiyecekleri yeniden ısıtmak besin değerlerini azaltabilir. Bu yüzden tek öğünlük pişirmek daha faydalıdır.

Meyveleri Bütün Tüketin: C vitamini ve lif yönünden zengin kış meyvelerini bütün tüketmek, vitaminlerden tam olarak yararlanmanızı sağlar.

Sebzeleri Elle Parçalayın: Yapraklı sebzelerde bıçak yerine elle koparma yöntemiyle besin değerini koruyabilirsiniz.

C Vitamini Takviyesi: Soğuk algınlığına karşı C vitamini açısından zengin besinlere daha fazla yer verin.

Kaynak: Haber Merkezi