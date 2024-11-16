Hasadı Sona Erdi, Sezon Fiyatı Dudak Uçuklattı: Kilosu 450 Bin Liradan Satılacak

Tarihi 3.500 yıl öncesine dayanan Safranbolu safranı, Bizans döneminden bu yana ticareti yapılan ve Osmanlı'da da büyük önem taşıyordu. Boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılan safran, hücre yenileme, hafıza güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıklarına iyi gelme gibi sağlık alanındaki faydalarıyla da ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaret alarak uluslararası platformda koruma altına alınan Safranbolu safranı, bu özelliğiyle bölgenin ekonomik ve kültürel değerini daha da artırıyor.

FİYATI YENİ SEZONDA REKOR KIRDI

2023 yılında 320 bin TL'den satılan safranın yeni sezon fiyatı 450 bin TL olarak belirlendi. Safranın fiyatındaki bu artış, hem dünya genelinde artan talepten hem de yüksek üretim maliyetlerinden kaynaklanıyor.

SAFRANIN SEZONU KAPANDI

Safranbolu Yukarıçiftlik köyünde safran üretimi yapan İsmail Yılmaz, hasat sezonunun bu hafta itibarıyla sona erdiğini ve tarlalarını ziyaretçilere kapatacaklarını belirtti.

Safrandan hedefledikleri üretimi başarıyla sonuçlandırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Çiçeklenme süresi bayağı uzun sürdü. Sezonda iyi gitti. Zaten yağmurlar da güzeldi. Muhtemelen köklenme de inşallah önümüzdeki sene daha güzel olur" dedi.

Kaynak: İHA