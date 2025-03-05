İkinci El Otomobil Alacaklar Dikkat! Gözden Kaçıranın Elinde Kalacak

5. SERVİS GEÇMİŞİ BİLİNMEYEN ARAÇLAR

Aracın geçmiş servis kayıtlarının olmaması, ciddi mekanik sorunların gizlendiği anlamına gelebilir. Eğer bir araçta düzenli bakım yapılmadıysa, ileride motor veya şanzıman arızası yaşanması muhtemeldir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aracın periyodik bakımları yetkili servislerde veya güvenilir ustalarda yapıldı mı?

Yağ değişimi, fren balataları ve kayış değişimleri zamanında yapılmış mı?

Uzun süre kullanılmadan bekleyen araçlarda, motor içi çamurlaşma ve lastik deformasyonu yaşanabilir.

6. PİYASA DEĞERİNİN ÇOK ALTINDAKİ ARAÇLAR

Eğer bir ikinci el araba piyasadaki benzer modellere kıyasla çok daha düşük bir fiyata satılıyorsa, bu genellikle bir sorun olduğunun işaretidir.

Şüpheli durumlar:

Aracın kilometresi düşürülmüş olabilir.

Motor, şanzıman veya mekanik aksamda gizli bir arıza olabilir.

Ağır hasarlı veya pert kayıtlı olabilir.

DOĞRU SEÇİM İÇİN UZMAN DESTEĞİ ALIN

İkinci el araç alırken sadece aracın dış görünümüne değil, mekanik ve elektronik durumuna da dikkat etmelisiniz. Ekspertiz raporu, detaylı servis geçmişi ve güvenilir bir satıcıdan alışveriş yapmak, kötü sürprizlerin önüne geçmek için en iyi yoldur.

SATIN ALMADAN ÖNCE KONTROL ETMENİZ GEREKENLER:

Yetkili bir ekspertizden araç kontrolü yaptırın.

Aracın tramer kaydını sorgulayarak geçmiş kazalarını öğrenin.

Motor, şanzıman ve süspansiyon aksamlarını uzman bir ustaya incelettirin.

Güvenli bir ikinci el araç alışverişi için dikkatli seçim yapın ve her detayı araştırın.