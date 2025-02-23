Japonların Kış Tüyosu: Evleri Hamam Gibi Oluyor! Üşümek Nedir Bilmiyorlar

Japonya'nın orta ve güney bölgelerinde, sıcaklıkların +5 ila +10 derece arasında değiştiği kış mevsiminde, merkezi ısıtma bulunmuyor ve Japonlar soğuk havalara farklı yöntemlerle ısınıyorlar. Özellikle Japon evlerinin ince duvarlara sahip olması, içerideki sıcaklığın dış ortamla neredeyse aynı seviyede kalmasına neden oluyor. Peki, Japonlar kış aylarında nasıl ısınıyor? İşte Japon kültürüne özgü ısınma yöntemleri:

KLİMA YÖNTEMİYLE ISINMA

Japonlar, yazın serinlemek ve kışın ısınmak için klimalardan faydalanıyor. Ancak yüksek elektrik tüketimi nedeniyle klima kullanımı oldukça maliyetli. Bu yüzden birçok Japon ailesi, klimaları yalnızca en soğuk günlerde ve kısa süreli olarak çalıştırıyor.

PORTATİF ISITICILAR

Elektrikle, gazla veya gazyağıyla çalışan birçok taşınabilir ısıtıcı Japonya’da yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra, içinde küçük odun parçaları bulunan özel kartuşlarla çalışan modeller de mevcut. Gazyağı sobaları, düşük maliyetli olması nedeniyle popüler ancak güvenlik açısından risk taşıyor. Kış aylarında çıkan yangınların önemli bir kısmı, gözetimsiz bırakılan bu tür ısıtıcılar nedeniyle meydana geliyor.

ELEKTRİKLİ HALILAR VE BATTANİYELER

Japonya’da uzun yıllardır kullanılan elektrikli halılar ve battaniyeler, doğrudan temasta bulunduğu kişiyi ısıtma prensibiyle çalışıyor. Enerji tasarrufu sağlayan bazı modeller, yalnızca temas edilen bölgeyi ısıtarak gereksiz elektrik tüketimini önlüyor.

YUTANPO GELENEKSEL SU TORBALARI

Japon kültüründe uzun yıllardır kullanılan "yutanpo", sıcak su ile doldurulan metal su torbalarıdır. Gaz ocaklarında ısıtılabilmesi nedeniyle elektrik tüketmeyen bu yöntem, ekonomik bir ısınma alternatifi sunuyor.

KOTATSU GELENEKSEL ISITMA MASALARI

Kotatsu, Japonya'da kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri. Yazın normal bir masa olarak kullanılan bu mobilya, kışın altına yerleştirilen bir ısıtıcı ve büyük bir battaniye ile tamamlanıyor. Battaniye, sıcak havanın dışarı kaçmasını engelleyerek masanın altındaki alanı sıcak tutuyor. Japonlar, ailecek kotatsu etrafında toplanarak hem ısınıyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

TERMAL GİYSİLER VE ISITICILAR

Japonlar kış aylarında özel termal giysiler kullanarak ısı kaybını minimuma indiriyor. Balıkçı yaka kazaklar, iç çamaşırları ve sıcak pijamalar, soğuğa karşı koruma sağlıyor.

HOKKAİRO ISITMA PEDLERİ

Japonya’da yaygın olarak kullanılan "hokkairo" yamaları, ısı üreten küçük pedlerdir. İçerisinde bulunan demir tozu, oksijenle temas ettiğinde ısı yaymaya başlıyor ve 8 saate kadar sıcaklık sağlayabiliyor. Giysilere yapıştırılan bu yamalar, el ve ayakları sıcak tutmada etkili bir çözüm sunuyor. Ancak doğrudan ciltle temas etmesi durumunda yanıklara neden olabileceği için dikkatli kullanılması gerekiyor.