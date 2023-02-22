Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek

Soğan özellikle A vitamini , C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynak olarak bilinmektedir. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengin bir sebzedir. Sofralarımızdan eksik olmayan soğanın birden çok faydası bulunuyor.

SOĞAN FİLİZLENİYORSA BİLMENİZ GEREKENLER

Soğan zamanla filizlenmektedir. Soğanlarınızı hava akışı olan, ışık almayan, serin ve kuru bir yerde saklamanız gerekiyor. Kabuğunu soyduğunuz soğanı, bekletmeden tüketmelisiniz. Meyveler ve sebzeler olgunlaşırken etilen gazı yayıyor. Etilen gazı, soğanlarınızın hızla filizlenmesine yol açacaktır. Dilimlenmiş soğanı özellikle hemen tüketmek gerekiyor. Aksi takdirde soğan zehirleyebiliyor.

Yasemin.com'da soğan saklama konusunda herkesin bilmesi gereken bazı püf noktalar paylaşıldı. Eğer sizler de soğanların uzun süre bozulmasını engellemek istiyorsanız bu yöntemleri deneyin;

Dilimlenmiş, kesilmiş veya doğranmış soğan:

- Dilimlenmiş, kesmiş ya da doğramış olduğunuz artan soğanları artmak yerine buzdolabında e fazla 10 güne kadar saklayabilirsiniz.

- Doğranmış soğanları kapalı bir kaba alın ve ağzını güzel kapatın. Buzdolabınızı kokmaması için ayrıca kabı buzdolabı poşetinin içine koyup sıkıca bağlayın.

Doğranmış soğan nasıl saklanır



- Ya da direk buzdolabı poşeti içinde ağzı kapalı bir şekilde saklayabilirsiniz.

- Uzun süreli kullanım için dilimlenmiş, kesilmiş veya doğranmış soğan üç ila altı ay boyunca dondurucuda saklanabilir. En iyi çorba, güveç gibi pişmiş yemeklerde buzluktan çıkardıktan sonra kullanabilirsiniz.

Kuru soğanları saklarken bilmeniz gerekenler;

*Soğanları evinizin serin ve güneş görmeyen bir yerinde, çok nem olmayan bir ortamda saklamalısınız. Eğer soğanları çuvalda saklıyorsanız, asla beton ile temas ettirmemelisiniz.