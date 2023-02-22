ATV oyuncusu Oktay Kaynarca soluğu savcılıkta aldı! Herkes şaşkın

Sosyal medyada ünlü isimleri taklit eden hesaplar hızla artışa geçmiş durumda. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Oktay Kaynarca deprem olur olmaz harekete geçmiş ve yardım çalışmaları için seferber olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü aktör, son olarak adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım toplandığını öğrendi. Ortağı Onur Tan’la çektiği eski bir fotoğrafını kullanarak “İstikamet Malatya sizleri seviyorum” mesajını atan ve altına “Mesaj kutusu açıktır, depremzedeler için yardım etmek isteyenler yazsın” yazan sahte kullanıcı Kaynarca’yı kızdırdı.

Oktay Kaynarca adresi şikayet etti. Bu arada ünlü oyuncunun kendisine ait ekibi tarafından yönetilen mavi tikli bir tiktok hesabının olduğu öğrenildi.

BÜYÜK TUZAK

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda ünlü ismin adına sahte hesaplar açılıyor. Bir çok ünlü sahte hesaplar nedeniyle mağdur ediliyor.

Sahte hesaplar nedeniyle mağdur olan ünlüler arasında siyasetçiler de yer alıyor.

BARBAROS ŞANSAL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Gerçek Gündem'in derlemesine göre; Geçtiğimiz günlerde ünlü modacı Barbaros Şansal'da kullanmadığı bir sosyal medya hesabı nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Ünlü modacının adına sahte hesap açan dolandırıcılar Şansal'ı mağdur etmişlerdi.

Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye konuşan Barbaros Şansal şu açıklamayı yapmıştı;

"Muhbir vatandaşlar CİMER üzerinden şikayet etmişler. İftiralar… Ayrı ayrı konular. Metin Uca'nınki tiyatrodaki bir tirat, Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir espri yüzünden, 'halkı kin ve düşmanlığa sevketmek'ten… Benimki de olmayan Facebook hesabım üzerinden… Benim Facebook hesabım yok dünya biliyor. Bir sahte hesaptan açılan bir dava."

"Ben uçaktan inerken alındım, Metin Uca da giderken alınmış. Birazdan ifademi vereceğim birazdan, serbest kalacağım, bir şey yok yani… Metin Uca da iyi… Yarın Ankara'da oyunu var. Uçağını kaçırdı ama akşam uçağıyla gidecek. Ben de akşam uçağıyla dönüyorum zaten Ercan'a (Kıbrıs)…"