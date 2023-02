En aranılan 3 burç! Arkadaş ortamı onlarsız hiç çekilmez hep gözdeler

Bazı burçlarda gerçekten şeytan tüyü olabiliyor. Yapılan bir araştırmada en sevilen 3 burç belli oldu. O burçlar arasında ''Aslan, Koç ve Balık'' ilk sırada yer alıyor.

ASLAN BURCU



Bencil ya da kendini beğenmiş bir tavrı var gibi anlaşılsa da aslan burçları kadar kültür seviyesi yüksek kimse yoktur. Enerjisi yüksek olan Aslanlar gerçekten eğlence konusunda da ustadırlar. Her bilgiye sahip ve izlemeyi okumayı seven aslan burçları ortamların bir numaralı adamıdır. Aslanlar lider burç olmaları nedeniyle çoğu konuda sorunları çözer ve üstesinden gelirler. Aslan burcu bir arkadaşınız varsa çok şanslısınız. Derdinize derman olur. Arkadaşlarını dinlemeyi seven aslan burçları sizlerle sabaha kadar güler sabaha kadar ağlarda. Onların egosu başkalarınadır. Sevdikleri için bir süper kahraman olurlar. Aslan bir sevgiliniz varsa hayatınız gerçekten çok daha kolay geçecektir.

KOÇ BURCU



Espri kalitesi yüksektir. O bir ortamda yoksa orası ortam değildir. Konuşkan atılgandır. Sizleri hemen cezbeder. Koç burcu kendinden emin duruşu sayesinde her ortama ayak uydurur. Kolayca iz bırakır unutulmaz. Damakta tat bırakan koç burcuyla bir kes sohbet ettiyseniz antidepresan gibi sürekli onu ararsınız. Koç bir sevgiliniz varsa gerçekten hayatınız çok daha eğlenceli geçecektir. Her ortama herkese kolayca ayak uydurur. Ortamın havasını değiştirir. Etkileme gücü vardır. Bu yüzden çevresindeki çoğu insan o olmadan buluşma düzenlemez. Koç ayrıca lider burçlardan biri olması nedeniyle bir çok derdinize de derman olacaktır.

BALIK BURCU



Gülmek istiyorsanız balık burcunun ortamını terk etmeyin. Balık her ne kadar duygusal olsa da gerçekten çoğu zaman eğlenceli olabiliyor. Hayal dünyasında uydurduğu asla gerçek olmayan o sihirli etkileyici güçlere sahiptir. Balık burçları konuştukça ortamda sesli bir roman ya da film vardır algısı oluşturur. Duygusal ve sürekli fedakarlık yaptığı için sevilir. Balık burcu bir sevgiliniz varsa hayatınız hem daha hareketli hem daha eğlenceli geçecektir. Çok gizli bir ortamcıdır. Balık burçları ortam hazırlayarak arkadaşlarını mutlu etmeyi sever. Balık hem hediye almayı hem hediye sevmeyi de çok sever. O nedenle doğum günü partilerinin aranan isimleri hep Balık insanlarından çıkar.