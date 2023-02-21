Böreklerinizi bu sosla yapın.. Puf puf kabarsın çok daha iyi pişsin

Evde börek yaparken herkes böreğinin lezzetli olmasını ister. Ancak yapılan bazı hatalar böreğin lezzetini kaçırmaktadır. Vereceğimiz bu bilgilerle sizlerde harika börekler yapabileceksiniz.

Börek yaparken bilmeniz gereken bazı kurallar...

İç malzemesi:

Böreğin iç malzemesini mutlaka taze ürünlerden oluşturun. İç malzemeler ne sıcak olsun ne soğuk. Tarifsiteniz.com'da aktarılanlara göre; Çok sıcak olan malzemeler yufkanın parçalanmasına neden olurken çok soğuk olan iç malzemeler ise böreğin geç pişmesini ve hamur gibi olmasına yol açar.

Derece ayarı

Fırını önceden mutlaka ısıtın. Ayrıca sürekli fırın kapağını açmayın.

Çıktıktan sonra

Fırından çıkan böreğin sönmemesi için mutlaka üzerine nemli bir bez örtün. Bir kaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Hamurun içerisine 1 tatlı kaşığı sirke eklemeyi ihmal etmeyin. Sosu hazırlarken mutlaka da maden suyu kullanın. Bu sos sayesinde böreğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Puf puf kabaracağının garantisini verebiliriz.

LEZZETLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Şimdi sizlerle paylaşacağımız lezzetli börek tarifini mutlaka denemelisiniz.

Sodalı börek tarifimizde yer alan soda ile böreğinizin puf puf kabarmasını sağlayacaksınız. İç harcı ile yumuşacık bir tat elde edeceksiniz ve böreğiniz daha lezzetli olacak. Mis gibi Türk çayınızı alıp mükemmel bir börek tatmaya hazır mısınız?

Malzemeler

· 6 adet hazır yufka

· 2 adet yumurta

· 3 su bardağı süt

· 3 su bardağı yoğurt

· 3 bardağı ayçiçek yağı

· 300 ml. maden suyu

İç Malzemesi İçin

· 300 gram az yağlı peynir

· 1 demet maydanoz

· 1 adet yumurta sarısı

· 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin

· 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

· 1çay kaşığı susam

· 1 çay kaşığı çörek otu

Püf Noktası

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Böreğin lezzetli olması için bazı püf noktalar paylaşıldı. Yufkayla ilgili yapılması gerekenler anlatıldı. Yufkalarınızın arasına tereyağı dilimleyebilirsiniz. Tereyağı yufkanıza ayrı lezzet verecektir ve yumuşacık bir lezzet oluşmasını sağlayacaktır. Son aşamada böreğinizin üzerine serpeceğiniz toz biberiniz böreğinize farklı bir lezzet katacaktır.

Yapılışı

*Fırın tepsimizi ayçiçek yağımızı sürerek yağlayalım ve ayrı bir kapta yumurta sarısı, yağ ve sütü karıştıralım.

*Peynirli harç için; bol suda yıkadığımız maydanozlarımızı ince ince kıyalım.

*Daha sonra peynirlerimizi rendeleyelim.

*Rendelediğimiz peynirlerimizin içine yumurta ve karabiber ekleyelim ve karıştıralım.

*Bir adet yufka tepsimize serelim yufkamızın tepsinin dışına taşan kısımlarını içeri doğru katlayalım.

*Bir yemek kaşığı yardımıyla içi için hazırladığımız sosu gezdirelim.

*İkinci yufkamızı açalım ve sosu gezdirelim daha sonra hazırladığımız peynirli harcı yayalım.

*Bu işlemi tekrar iki kat yufkamıza da uygulayalım.

*İşlem bittikten sonra kalan 2 adet yufkamızı da sos gezdirerek tepsimizi kaplayalım.

*Daha sonra bir kaba aldığımız maden suyumuzu böreğimizin üzerine gezdirelim.

*Son olarak böreğimizin üzerine toz biber, susam ve çörek otunu serpelim.

*Önceden ısıttığımız fırına böreğimizi atalım ve 45 dakika pişirmeye bırakalım.

*Üzeri kızarak böreğimizi fırından alarak dilimleyelim ve sevdiklerimizle paylaşalım.

*Şimdiden afiyet olsun.