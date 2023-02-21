Günlerdir olay olmuştu. ATV'den Oktay Kaynarca kararı

Yüzyılın felaketinin yaşandığı günlerde bazı dizi setlerinin çalışmaya devam ettiği tek tek ifşa edilmiş ve çok sayıda ünlü isimde tepki göstermişti. Depremzedelere yardımda aktif rol oynayan Oktay Kaynarca'dan da sitem dolu açıklama geldi. Oktay Kaynarca dizi setlerinin devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.

Oktay Kaynarca "Setler dursun" diyen Sinema Emekçileri Sendikası'na "Bankalar, fabrikalar duruyor mu?" diyerek isyan etmişti.

O sözlerin ardından çok sayıda kişi Oktay Kaynarca'ya tepki göstermişti. Bilindiği gibi Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı bir dizi yayınlanıyor. Dizinin adı “Ben Bu Cihana Sığmazam” ve Oktay Kaynarca bu dizinin hem oyuncu hem yapımcı kadrosunda yer alıyor.

DİZİNİN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, Oktay Kaynarca'nın ilgiyle izlenen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu.

Oktay Kaynarca’nın kısa sürede fenomen olan dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin yarın akşam ekrana gelip gelmeyeceği de netlik kazandı.

Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği dizi bugün 20. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Oktay Kaynarca’nın vurulacağı sahneler büyük ses getirecek.

OKTAY KAYNARCA AYRILACAK MI?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Oktay Kaynarca'nın “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinden ayrılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Öyle ki bu iddia günlerdir gündemdeydi. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Oktay Kaynarca “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin kadrosunda yer almaya devam edecek.